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Режиссёр нового «Бэтмена» спродюсирует ремейк российского фильма о пришельце в теле космонавта

Бондарчук и Стюарт помогут создать иностранную версию «Спутника»

Режиссёр фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли Мэтт Ривз спродюсирует ремейк российского фильма «Спутник». Как пишет издание Deadline, в работе примут участие режиссёр оригинальной картины Егор Абраменко, Фёдор Бондарчук, Илья Стюарт, а также Джиллиан Апфельбаум, известный по «Наркокурьеру».

Оригинальный хоррор «Спутник» вышел в 2020 году. По сюжету советский космонавт возвращается на Землю и приносит инопланетного паразита, захватившего его тело. Мужчину отправляют в тайную лабораторию, где группа учёных наблюдает за ним и решает, что делать дальше (читайте рецензию «Фонтанки» по ссылке).

Как пояснил Джиллиан Апфельбаум, в англоязычном ремейке планируется «переосмыслить первоначальное видение, оставаясь верными сюжету».

Сроки выхода картины и информация о возможных исполнителях главных ролей пока что не разглашаются.

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