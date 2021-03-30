Режиссёр нового «Бэтмена» спродюсирует ремейк российского фильма о пришельце в теле космонавта

Режиссёр фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли Мэтт Ривз спродюсирует ремейк российского фильма «Спутник». Как пишет издание Deadline, в работе примут участие режиссёр оригинальной картины Егор Абраменко, Фёдор Бондарчук, Илья Стюарт, а также Джиллиан Апфельбаум, известный по «Наркокурьеру».



Оригинальный хоррор «Спутник» вышел в 2020 году. По сюжету советский космонавт возвращается на Землю и приносит инопланетного паразита, захватившего его тело. Мужчину отправляют в тайную лабораторию, где группа учёных наблюдает за ним и решает, что делать дальше (читайте рецензию «Фонтанки» по ссылке).

