Доктор наук расскажет, как сохранять продуктивность в условиях многозадачности

Сейчас модно говорить, что делать пять дел одновременно — показатель не эффективности, а того, что пять дел ты сделаешь хуже, чем если бы делал одно. Проблема в том, что жизнь редко предоставляет такую роскошь: делать одно дело. Как быть — расскажет в лектории «Прямой речи» 3 апреля доктор психологических наук Мария Фаликман. 16+

Многозадачность — это способность решать больше одной задачи в одно время. Речь о задачах, требующих внимания. Мозгу приходится, во-первых, выбрать ту информацию, которая нужна прямо сейчас. Во-вторых — сосредоточиться на ней, инвестировать внимание — чем больше задач должен решать одновременно, тем меньше внимания достается каждой.

Но есть еще две важные вещи: умение быстро переключать внимание с одной задачи на другую и способность распределять мыслительные силы между ними. Эксперименты показывают: есть люди, которым это блестяще удается. То есть которые действительно эффективны в условиях многозадачности. Правда, таких только 2,5%.



3 апреля в лекции «Многозадачность: мифы и реальность» Мария Фаликман, профессор, руководитель департамента психологии ВШЭ, расскажет, как сохранять продуктивность (в том числе детям) в условиях многозадачности, особенно вынужденной. Трансляция будет на сайте «Прямой речи». Начало в 19:00.



Александра Шеромова

