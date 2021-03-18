Британский регулятор не нашёл связи препарата AstraZeneca с ростом случаев тромбоза

Заявление 18 марта опубликовано Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медназначения (MHRA) при Минздраве Великобритании. Специалисты из нескольких групп учёных изучили данные о вакцинации и зарегистрированных случаях возможных побочных эффектов. Подтверждения того, что использование AstraZeneca провоцирует специфическую форму очень редкого тромбоза мозговых вен, не найдено.

«Зарегистрировано менее чем у одного из миллиона вакцинированных», — утверждает регулятор, повторяя, что польза AstraZeneca превышает любые риски, так что вакцинация должна быть продолжена и людям следует «прийти и сделать прививку, когда их об этом просят».

О преимуществах вакцины, перекрывающих риски, ранее заявило Европейское агентство лекарственных препаратов EMA. Тем не менее страны приостанавливают использование AstraZeneca. Первой решение приняла Австралия, где у одной из привитых женщин развилась тромбоэмболия легочной артерии, а другая умерла от тяжелых нарушений свертываемости крови. Позже о приостановке объявили более десяти стран. При этом исследователи Германии связи AstraZeneca с тромбозом не исключают. О подтверждении образования тромбов после вакцины заявила группа медиков из Норвегии, которая исследовала трёх коллег, госпитализированных после прививки с тромбами. Один из них скончался.

Об ухудшении состояния здоровья вакцинированных также сообщают из Грузии. Там прививочная кампания идёт третий день, пока AstraZeneca получают только медработники. По данным телеканала «Рустави 2», одна из медсестёр после прививки впала в кому, у неё развился анафилактический шок, пишет ТАСС.