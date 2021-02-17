Clubhouse может стать первой социальной сетью, наказанной за дискриминацию российских СМИ. За Соловьёва вступился Роскомнадзор

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Clubhouse восстановить доступ к аккаунту телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщала пресс-служба ведомства 17 февраля.
«Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №482-ФЗ администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора», — говорится в сообщении ведомства.
В Роскомнадзоре напомнили о нововведении в российском законодательстве — штрафах за цензуру российских СМИ. 17 февраля Совет Федерации одобрил соответствующие поправки в КоАП РФ, они вступят в силу после подписания президентом. Соцсеть Clubhouse может стать первым интернет-ресурсом, попавшим под действие новеллы, если не разблокирует аккаунт Владимира Соловьёва. Санкции статьи предусматривают штраф для юридических лиц до миллиона рублей. Соловьёва блокировали в Clubhouse уже дважды. Первый раз после того, как телеведущий запустил комнату «Почему не взлетела квир революция в России?», второй раз 17 февраля. «Clubhouse против свободы слова? Никаких нарушений с моей стороны», — прокомментировал Соловьев.