FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-19°C/Завтра: -20
73.77р89.08р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
38
Печать

Clubhouse может стать первой социальной сетью, наказанной за дискриминацию российских СМИ. За Соловьёва вступился Роскомнадзор

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Clubhouse восстановить доступ к аккаунту телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщала пресс-служба ведомства 17 февраля.

«Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №482-ФЗ администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили о нововведении в российском законодательстве — штрафах за цензуру российских СМИ. 17 февраля Совет Федерации одобрил соответствующие поправки в КоАП РФ, они вступят в силу после подписания президентом. Соцсеть Clubhouse может стать первым интернет-ресурсом, попавшим под действие новеллы, если не разблокирует аккаунт Владимира Соловьёва. Санкции статьи предусматривают штраф для юридических лиц до миллиона рублей. Соловьёва блокировали в Clubhouse уже дважды. Первый раз после того, как телеведущий запустил комнату «Почему не взлетела квир революция в России?», второй раз 17 февраля. «Clubhouse против свободы слова? Никаких нарушений с моей стороны», — прокомментировал Соловьев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (38)

ivangogphone
Гыыы... с решением ясно, исполнять они его как планируют?
OldObyvatel
Против вечернего м СК не собирается возбудиться за оправдание нацизма? Тот восхитился героизмом Гитлера. Я всегда считал его липовым евреем. Из него получился бы отличный капо в нацистском лагере смерти, отправляющий в газовую камеру соплеменников.
Sonata
Куда катится мир! Роскомнадзор вступился за право гражданина на свободное распространение информации!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний