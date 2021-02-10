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Сколько YouTube заплатит за блокировку Соловьёва? Госдума утвердила штрафы для IT-ресурсов за цензуру российских СМИ

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении закон, который устанавливает штрафы до 3 млн рублей для IT-ресурсов за цензуру российских СМИ. Наказание является продолжением закона, благодаря которому Роскомнадзор может за такого рода дискриминацию блокировать разные интернет-площадки, включая Twitter, Facebook и YouTube.

Это одна из ряда поправок, которые вносят в Кодекс РФ об административных нарушениях изменения, касающиеся обеспечения безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России. Согласно опубликованной 10 февраля информации в базе Госдумы, парламентарии утвердили ответственность за несоблюдение обязанностей, прописанных во вступивших в силу 1 ноября 2019 года поправках в Закон «О связи» и Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, предупреждения об устранении ограничения распространения информации <...> и (или) иных ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, влечет наложение административного штрафа», — говорится в тексте принятых в окончательном чтении поправок.

Гражданам по этой статье придётся заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, должностным лицам — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, юрлицам — от 600 тыс. до миллиона рублей. При повторном нарушении штрафы будут выше: от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для граждан, от 600 тыс. до 1 млн рублей для должностных лиц и от 1,5 до 3 млн рублей — для юридических.

Госдума этим документом утвердила штрафы и за другие нарушения, например по правилам установки и использования оборудования для противодействия угрозам устойчивости Рунета (для юрлиц — до 500 тыс. за первый раз, до 1 млн рублей — повторно) или неисполнение требований для оперативно-разыскной работы и обеспечения безопасности России (до полумиллиона впервые и от 2 до 6 млн в следующие разы).

Благодаря принятию поправок появился и статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», который за дискриминацию может давать Генпрокуратура.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет замедлять скорость работы интернет-сервисов вплоть до их блокировки за нарушения прав россиян, в декабре 2020 года.

«С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА «Новости», «Крым 24». Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту. Некоторые из депутатов предупреждали, что этим законом Кремль настроит против себя всю молодёжь.

Законопроект Хинштейна — Боярского о блокировках YouTube за то, что там не находится места RT и Владимиру Соловьёву, специально для «Фонтанки» разобрал экс-глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

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Комментарии (9)

Жора__
Как же власть не любит, когда с ней поступают так, как она привыкла поступать с обычными людьми!
233921771
рунет такого понятия вообще нету
Kostochka
Этого надо навсегда и везде заблокировать
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