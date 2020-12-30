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Путин разрешил блокировать YouTube за цензуру и нарушения прав россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет замедлять скорость работы интернет-сервисов вплоть до их блокировки за нарушения прав россиян, в том числе на доступ к информации. Законопроект Сергея Боярского, Александра Хинштейна и ряда других депутатов опубликован на официальном сайте нормативно-правовой информации в среду, 30 декабря.

Впредь в случае ограничений распространения интернет-пользователями общественно значимой в России информации по национальным, языковым, должностным или другим признакам владелец ресурса будет признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод. Это будет касаться и сообщений зарегистрированных СМИ.

В качестве наказания за цензуру предусматривается блокировка ресурса или ограничение доступа, включая замедление трафика. Статус причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека будет присваивать генеральный прокурор. В отношении иностранных платформ в ведомстве Игоря Краснова будут советоваться с МИД РФ. Принятое решение незамедлительно направляется в Роскомнадзор.

Законопроект возник после удаление русскоязычных аккаунтов их популярных соцсетей и удаление пропагандистского контента из трендов YouTube в 2020 году.

«С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, «Крым 24». Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту.

Документ был внесён 18 ноября. Уже 23 декабря он был принят в окончательном, третьем чтении, а 25 декабря одобрен Советом Федерации.

«Вы понимаете, что в период выборов вы настроите против себя всю молодёжь? Этот законопроект может вызвать, как говорят наши коллеги с левого фланга, революцию. Если всем всё запретят одновременно. Мы не против борьбы с цензурой. Мы за здравый смысл», — заявлял по время третьего чтения с трибуны Госдумы депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

«Сегодня мы без преувеличения создаём действенный инструмент сдерживания и защиты нашего цифрового и информационного суверенитета. Хочу особо отметить, что мы не делаем различий для отечественных и зарубежных площадок. Закон для всех один. Цензура абсолютно недопустима. Ещё раз подчеркну, что мы приветствуем развитие всех цифровых сервисов и ресурсов на территории Рунета. Вместе с тем призываем и требуем соблюдения законов РФ. Мы — сильная и независимая страна. И будем защищать конституционное право наших граждан на получение информации всеми доступными и законными способами. Однако выражаем уверенность в том, что крайние меры, такие как блокировки популярных отечественных или зарубежных ресурсов, в реальной ситуации применяться не будут. Фракция «Единая Россия» поддерживает принятие этого долгожданного законопроекта в третьем чтении», — ответил критикам автор Сергей Боярский.

Фото: duma.gov.ru

Ранее качество проработки законопроектов с участием Сергея Боярского, регулирующих правила распространения информации в Интернете, раскритиковал соавтор базовых законопроектов об информации, министр печати РФ в 1992–1993 годах, экс-глава СПЧ Михаил Федотов. «Одной из главных черт подобных законопроектов является их приблизительность. Вижу в этом своеобразное проявление «законодательного импрессионизма». <…> Зачем им сайт сельсовета? А зачем им сайт магазина запчастей? Не вижу умысла, но вижу неквалифицированность депутатских помощников. Вывод простой — надо иметь хороших помощников с настоящим высшим юридическим образованием», — сказал в интервью «Фонтанке» Федотов.

Сергей Боярский не стал отвечать на критику Федотова. «Поздравляю Михаила Александровича с наступающим Новым годом. Это его право — высказывать своё мнение. Предполагаю, что мы ещё не раз его учтём при подготовке наших следующих инициатив», — сказал Сергей Боярский «Фонтанке».

Фото: duma.gov.ru

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Комментарии (11)

263889931
Полностью поддерживаю!
gencon
Ему по ходу несут стопками бумагу, он подписывает каждую 10-ю))) не исключено, что он уже и себя запретил, выскочет такая бумажка когда силовики переобуваться начнут.
260741301
Помнится телеграмм уже блокировали. Получился позор на весь мир.
Ждём вторую серию вселенского позора.
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