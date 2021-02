Помимо прихотливых рисунков ролей, Оясоо и Семпер придумали почти каждому герою еще и музыкальные визитки. Так, синьор Капулетти задушевно исполняет известнейшую Ne me quitte pas Жака Бреля, под которую будут погибать Меркуцио и Тибальт. Парис наяривает на гитаре «шнуровского» «Терминатора». Хищная блондинка выдает что-то надрывное и общечеловеческое, однако отдельные вокальные выходы затмевает получасовой танцевально-песенный марафон, он же — бал в доме Капулетти. «Запускает» его барабанщик Ян Лемский, актеры немедленно включаются, пропевая-проговаривая по одной-две строчки из композиций о любви, демонстрируя широчайший диапазон и бездонность мирового репертуара от «Ну где же ваши ручки» группы «Вирус» и «Позови меня с собой» Аллы Пугачевой до «I will always love you» Уитни Хьюстон и «Sweet dreams» Энни Ленокс. У микрофона чаще оказывается Тотибадзе, но зрительское внимание приковано к танцующим — здесь у каждого индивидуальная хореография, местами непростая. Энергия же, исходящая от актеров, к финалу «бала» напрочь вымокших, настолько заразительна, что зритель с трудом удерживает себя от того, чтоб не присоединиться, выскочив в проход или даже на сцену. Вволю наплясавшись и напевшись, герои словно спохватываются зачем тут собрались, и немедленно переходят к сценам гибели Меркуцио и Тибальта.