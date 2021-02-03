В России собираются начать испытания антитела, нейтрализующего коронавирус

Результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, в ближайшее время планируется передать в Минздрав РФ. Он должен выдать разрешение на клинические испытания препарата на ковидных больных.
Об этом, как сообщает 3 февраля РИА Новости, рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев. «Сотрудники Института биоорганической химии РАН совместно с китайскими коллегами предложили оригинальное терапевтическое нейтрализующее антитело. Оно полностью выключает способность вируса проникнуть внутрь клетки», — объяснил Сергеев в интервью газете «Аргументы и факты».
«Результаты испытаний будут скоро переданы в Минздрав для получения разрешения на производство клинических испытаний на пациентах с COVID-19, имеющих ряд сопутствующих заболеваний, в том числе диабет», — добавил глава РАН.
О разработке и производстве в России моноклонального антитела HFB30132A, предназначенного для профилактики и лечения коронавируса, договорились в 2020 году Институт биоорганической химии, российская компания «Фармсинтез» и международная биофармацевтическая компания HifiBio Therapeutics. Российские Минздрав и Минпромторг одобрили проект. Антитело создано с использованием технологии клонирования и расшифровки генома единичных В-лимфоцитов, взятых из крови переболевших ковидом пациентов.