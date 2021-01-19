Китайские учёные рассказали, почему человек с антителами может повторно заразиться коронавирусом

Китайские учёные, наблюдая за несколькими сотнями пациентов, подтвердили, что, несмотря на иммунологическую память клеток, человек снова может заразиться коронавирусом и течение болезни во второй раз не всегда проходит легче, чем в первый. Причины, как оказалось, могут быть разными.
Как пишет 19 января N+1 со ссылкой на исследование в журнале National Science Review, Цзюй Чжан (Ju Zhang) и его коллеги из Столичного медицинского университета в Пекине с конца января по конец апреля 2020 года следили за состоянием 273 подхвативших новую коронавирусную инфекцию и у 28 из них заподозрили повторное заражение, причём по крайней мере у шестерых между двумя положительными ПЦР-тестами был период отрицательных тестов. У них секвенирование выявило новый вариант SARS-CoV-2, генетическая структура которого отличается от предыдущего. У пяти пациентов этот новый вариант нес в себе мутацию D614G. На момент исследования она была новой, но сейчас встречается практически по всему миру.
Временной промежуток между выздоровлением и новым заражением варьировался от 19 до 57 дней. Ни у одного из наблюдаемых не было ни опухолей, ни аутоиммунных заболеваний, они не принимали лекарства, подавляющие иммунную систему. Однако исследователи не обнаружили у них различий между первым и вторым заболеванием ни в количестве вирусной РНК, ни в длительности и тяжести симптомов, то есть второй раз оказался не легче первого.
Между тем у пяти человек из шести учёные выявили антитела к S-белку коронавируса. У трех из них антител оказалось достаточно много, по сравнению с другими людьми, переболевшими коронавирусной инфекцией. И по крайней мере у двух пациентов антитела успешно нейтрализовали как старый, так и новый варианты коронавируса. Однако это не спасло их от реинфекции, а после повторного заражения титры антител в крови снова начали расти.
Исследователи сделали вывод, что причина кроется не в недостаточной работе антител, а в дефиците Т-клеточного ответа на инфекцию. Этот показатель, как показали наблюдения, у некоторых заболевших снижается, а это, полагают учёные, может быть важнее для продуктивной иммунологической памяти, чем производство антител. Тем не менее до сих пор доподлинно неизвестно, какая концентрация антител нужна для полноценной защиты от SARS-CoV-2. Также нет ответа на вопрос, вызывают ли вакцины такой же Т-клеточный ответ, как и сам вирус. Как указывают китайские специалисты, и у привитых людей ситуация может складываться по-другому.