Китайские учёные рассказали, почему человек с антителами может повторно заразиться коронавирусом

Как пишет 19 января N+1 со ссылкой на исследование в журнале National Science Review, Цзюй Чжан (Ju Zhang) и его коллеги из Столичного медицинского университета в Пекине с конца января по конец апреля 2020 года следили за состоянием 273 подхвативших новую коронавирусную инфекцию и у 28 из них заподозрили повторное заражение, причём по крайней мере у шестерых между двумя положительными ПЦР-тестами был период отрицательных тестов. У них секвенирование выявило новый вариант SARS-CoV-2, генетическая структура которого отличается от предыдущего. У пяти пациентов этот новый вариант нес в себе мутацию D614G. На момент исследования она была новой, но сейчас встречается практически по всему миру.

Китайские учёные, наблюдая за несколькими сотнями пациентов, подтвердили, что, несмотря на иммунологическую память клеток, человек снова может заразиться коронавирусом и течение болезни во второй раз не всегда проходит легче, чем в первый. Причины, как оказалось, могут быть разными.

Временной промежуток между выздоровлением и новым заражением варьировался от 19 до 57 дней. Ни у одного из наблюдаемых не было ни опухолей, ни аутоиммунных заболеваний, они не принимали лекарства, подавляющие иммунную систему. Однако исследователи не обнаружили у них различий между первым и вторым заболеванием ни в количестве вирусной РНК, ни в длительности и тяжести симптомов, то есть второй раз оказался не легче первого.



Между тем у пяти человек из шести учёные выявили антитела к S-белку коронавируса. У трех из них антител оказалось достаточно много, по сравнению с другими людьми, переболевшими коронавирусной инфекцией. И по крайней мере у двух пациентов антитела успешно нейтрализовали как старый, так и новый варианты коронавируса. Однако это не спасло их от реинфекции, а после повторного заражения титры антител в крови снова начали расти.



Исследователи сделали вывод, что причина кроется не в недостаточной работе антител, а в дефиците Т-клеточного ответа на инфекцию. Этот показатель, как показали наблюдения, у некоторых заболевших снижается, а это, полагают учёные, может быть важнее для продуктивной иммунологической памяти, чем производство антител. Тем не менее до сих пор доподлинно неизвестно, какая концентрация антител нужна для полноценной защиты от SARS-CoV-2. Также нет ответа на вопрос, вызывают ли вакцины такой же Т-клеточный ответ, как и сам вирус. Как указывают китайские специалисты, и у привитых людей ситуация может складываться по-другому.