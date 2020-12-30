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СКА проиграл в Финляндии «Йокериту»

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» в среду, 30 декабря. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2.

Единственный гол за петербургскую команду заводил Евгений Тимкин (54 минута). У «Йокерита» отличились Джордан Шредер (37 — в большинстве) и Вели-Матти Савинайнен (10 — в большинстве).

Теперь на счету армейцев 58 очков после 42 матчей, что позволяет им удерживать второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч СКА проведёт уже в новом году, 5 января в Минске против местного «Динамо».

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