Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» в среду, 30 декабря. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2.
Единственный гол за петербургскую команду заводил Евгений Тимкин (54 минута). У «Йокерита» отличились Джордан Шредер (37 — в большинстве) и Вели-Матти Савинайнен (10 — в большинстве).
Активный третий период и гол в нем не спасли СКА от поражения в Хельсинки.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 30, 2020
В 2021-м вернемся сильнее!#ЙОКСКА pic.twitter.com/S8wI1eO254
Теперь на счету армейцев 58 очков после 42 матчей, что позволяет им удерживать второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Следующий матч СКА проведёт уже в новом году, 5 января в Минске против местного «Динамо».