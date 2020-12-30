Маршрутки дешевле «социала». Смольный продлил на год действующие ограничения тарифа для коммерческих автобусных маршрутов

Верхняя планка стоимости проезда в маршрутках в 2021 году сохранится на уровне года текущего. При этом разовая поездка в «социальном» автобусе становится дороже на 5 рублей.
Распоряжение о продлении тарифов опубликовано на сайте Смольного 30 декабря. Если судить по действующей редакции, то для большинства маршруток максимальная цена разового проезда составляет 50 рублей — столько же, сколько сейчас стоит проезд в обычном городском автобусе; у части — 44 или 46 рублей. Интересный факт заключается в том, что для социальных маршрутов разовый тариф в 2021 году вырастет до 55 рублей. Так что в этом смысле с Нового года маршрутки априори окажутся дешевле.
В октябре коммерческие перевозчики начали массово поднимать цены на проезд в рамках разрешенных лимитов, это связано с просевшим пассажиропотоком. При этом из бюджета социальные перевозки коммерсантов субсидируются по меньшей ставке, нежели городского ПАТ. Предполагается, что недостачу они компенсируют за счет маршруток, где не действуют льготы. Однако во время первой волны пандемии Смольный закрыл порядка 200 таких направлений, что вкупе с общим падением пассажиропотока поставило перевозчиков в очень сложное положение.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о предложениях комтранса по части тарифов на проезд. Проезд по «Подорожнику» в наземном транспорте подорожает с 33 рублей до 36, в метро — с 38 до 41 рубля. При этом Смольный намерен отменить 17 видов проездных, оставив 20. В отношении разовых поездок идеология чиновников состоит в том, что ими пользуются гости города, так что субсидировать их нет смысла; именно с этим связано их подорожание до 60 рублей в метро и до 55 рублей — в наземном транспорте.