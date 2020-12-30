Маршрутки дешевле «социала». Смольный продлил на год действующие ограничения тарифа для коммерческих автобусных маршрутов

Верхняя планка стоимости проезда в маршрутках в 2021 году сохранится на уровне года текущего. При этом разовая поездка в «социальном» автобусе становится дороже на 5 рублей.



Распоряжение о продлении тарифов опубликовано на сайте Смольного 30 декабря. Если судить по действующей редакции, то для большинства маршруток максимальная цена разового проезда составляет 50 рублей — столько же, сколько сейчас стоит проезд в обычном городском автобусе; у части — 44 или 46 рублей. Интересный факт заключается в том, что для социальных маршрутов разовый тариф в 2021 году вырастет до 55 рублей. Так что в этом смысле с Нового года маршрутки априори окажутся дешевле.