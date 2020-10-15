Не только «Третий парк». Цены в маршрутках подняли все крупнейшие перевозчики Петербурга

Повышение тарифов на проезд по коммерческим маршрутам затронуло всех крупных перевозчиков Петербурга. До максимальной планки в 50 рублей дошли не везде.



Как рассказали «Фонтанке» в «Питеравто», цены компания подняла на 12 маршрутах. В ПТК, по данным нашего издания, тарифы выросли на 5 направлениях, подорожание было неравномерным. Речь идет о тех маршрутах, где действовал тариф ниже максимальной планки в 50 рублей и где пассажиропоток позволяет его поднять.



Напомним, накануне стало известно, что проезд подорожал на полусотне направлений, которые обслуживает ОАО «Третий парк». Три этих компании занимают порядка 70% всего рынка коммерческих автобусных перевозок в городе. В случае с маршрутками операторы могут произвольно менять нерегулируемый тариф, однако не превышать установленный максимум в 50 рублей; на социальных маршрутах они подчиняются тем же тарифным правилам, что и «Пассажиравтотранс».

