Не только «Третий парк». Цены в маршрутках подняли все крупнейшие перевозчики Петербурга
Повышение тарифов на проезд по коммерческим маршрутам затронуло всех крупных перевозчиков Петербурга. До максимальной планки в 50 рублей дошли не везде.
Как рассказали «Фонтанке» в «Питеравто», цены компания подняла на 12 маршрутах. В ПТК, по данным нашего издания, тарифы выросли на 5 направлениях, подорожание было неравномерным. Речь идет о тех маршрутах, где действовал тариф ниже максимальной планки в 50 рублей и где пассажиропоток позволяет его поднять.
Напомним, накануне стало известно, что проезд подорожал на полусотне направлений, которые обслуживает ОАО «Третий парк». Три этих компании занимают порядка 70% всего рынка коммерческих автобусных перевозок в городе. В случае с маршрутками операторы могут произвольно менять нерегулируемый тариф, однако не превышать установленный максимум в 50 рублей; на социальных маршрутах они подчиняются тем же тарифным правилам, что и «Пассажиравтотранс».
При этом «Фонтанка» писала, что из бюджета социальные перевозки коммерсантов субсидируются по меньшей ставке, нежели городского ПАТ. Предполагается, что недостачу они компенсируют за счет маршруток, где не действуют льготы. Однако во время первой волны пандемии Смольный закрыл порядка 200 таких направлений, что вкупе с общим падением пассажиропотока поставило перевозчиков в очень сложное положение. В результате недавно они высказались за ускорение так называемой транспортной реформы: в результате нее компании переведут на договоры полных затрат и их выручка не будет зависеть от пассажиропотока, как сейчас. Реформа была запланирована на июль 2020 года, однако из-за пандемии ее перенесли на 2 года. При этом разыграть маршруты на аукционах предполагается уже в марте 2021-го, чтобы у перевозчиков было время подготовиться и закупить нужный подвижной состав.
При формировании проекта бюджета на 2021 год комтранс запросил дополнительное финансирование, исходя из следующих планов: разовый проезд на наземном транспорте подорожает на 5 рублей (до 55 рублей), а на метро — на 7 рублей (до 62 рублей), стоимость проездных билетов длительного пользования вырастет на 8%, суточных — в полтора раза, месячного единого именного льготного — на 4%. По данным комитета, на льготников приходится 40% поездок, на «Подорожник» — 32%, на разовую оплату — 13%, на остальные виды билетов — 15%.