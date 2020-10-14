ОАО «Третий парк» поднял стоимость проезда на почти 50 своих автобусных маршрутах в Петербурге. Выше максимума в 50 рублей не поднялся ни на одном.

О непривычных ценах «Фонтанке» 14 октября рассказали пассажиры нескольких маршруток. Подорожание коснулось направлений с нерегулируемым тарифом, где до сих пор он составлял меньше максимальных 50 рублей; повышение составило от 1 до 6 рублей. С полным списком этих маршрутов и актуальными ценами можно ознакомиться ниже.

список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда

В компании подтвердили, что изменили тариф; там подчеркнули, что в начале года, напротив, воздержались от подорожания. Кроме того, перевозчик сослался на падение пассажиропотока в связи с пандемией и сопутствующими ограничениями.

