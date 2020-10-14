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14.10.2020 20:47
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В полусотне петербургских маршруток подорожал проезд. Перевозчик отреагировал на зимнюю стабильность и пандемию

ОАО «Третий парк» поднял стоимость проезда на почти 50 своих автобусных маршрутах в Петербурге. Выше максимума в 50 рублей не поднялся ни на одном.

О непривычных ценах «Фонтанке» 14 октября рассказали пассажиры нескольких маршруток. Подорожание коснулось направлений с нерегулируемым тарифом, где до сих пор он составлял меньше максимальных 50 рублей; повышение составило от 1 до 6 рублей. С полным списком этих маршрутов и актуальными ценами можно ознакомиться ниже.

список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда
список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда
список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда
список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда
список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда
список маршрутов ОАО «Третий парк», на которых выросла стоимость проезда

В компании подтвердили, что изменили тариф; там подчеркнули, что в начале года, напротив, воздержались от подорожания. Кроме того, перевозчик сослался на падение пассажиропотока в связи с пандемией и сопутствующими ограничениями.

Ранее «Третий парк», как и другой крупный коммерческий перевозчик «Питеравто», высказал пожелание, чтобы Смольный ускорил проведение реформы транспортного обслуживания. Она была запланирована на июль 2020 года, однако в связи с коронавирусом перенесена на 2022-й. Основной принципиальный для перевозчиков момент — это переход на так называемые брутто-контракты. При этой модели компания целиком получает оплату по договору из бюджета, а выручку с пассажиров отдает городу. Таким образом доходы перевозчика не зависят от перемены пассажиропотока, это становится проблемой администрации.

Напомним, сейчас формируется бюджет на 2021 год и в рамках него — тарифы на проезд. «Фонтанка» писала, какие сценарии рассматриваются в транспортном и финансовом блоках правительства. В ходе нулевых чтений комтранс формировал дополнительные запросы на финансирование, исходя из того, что разовый проезд на наземном транспорте подорожает на 5 рублей (до 55 рублей), а на метро — на 7 рублей (до 62 рублей). Стоимость проездных билетов длительного пользования в этом случае растет дважды на инфляцию (8%), суточных — в полтора раза, месячного единого именного льготного — на 4%. Это должно было позволить получить дополнительную выручку почти в 2 млрд рублей.

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