В полусотне петербургских маршруток подорожал проезд. Перевозчик отреагировал на зимнюю стабильность и пандемию
ОАО «Третий парк» поднял стоимость проезда на почти 50 своих автобусных маршрутах в Петербурге. Выше максимума в 50 рублей не поднялся ни на одном.
О непривычных ценах «Фонтанке» 14 октября рассказали пассажиры нескольких маршруток. Подорожание коснулось направлений с нерегулируемым тарифом, где до сих пор он составлял меньше максимальных 50 рублей; повышение составило от 1 до 6 рублей. С полным списком этих маршрутов и актуальными ценами можно ознакомиться ниже.
В компании подтвердили, что изменили тариф; там подчеркнули, что в начале года, напротив, воздержались от подорожания. Кроме того, перевозчик сослался на падение пассажиропотока в связи с пандемией и сопутствующими ограничениями.
Ранее «Третий парк», как и другой крупный коммерческий перевозчик «Питеравто», высказал пожелание, чтобы Смольный ускорил проведение реформы транспортного обслуживания. Она была запланирована на июль 2020 года, однако в связи с коронавирусом перенесена на 2022-й. Основной принципиальный для перевозчиков момент — это переход на так называемые брутто-контракты. При этой модели компания целиком получает оплату по договору из бюджета, а выручку с пассажиров отдает городу. Таким образом доходы перевозчика не зависят от перемены пассажиропотока, это становится проблемой администрации.
Напомним, сейчас формируется бюджет на 2021 год и в рамках него — тарифы на проезд. «Фонтанка» писала, какие сценарии рассматриваются в транспортном и финансовом блоках правительства. В ходе нулевых чтений комтранс формировал дополнительные запросы на финансирование, исходя из того, что разовый проезд на наземном транспорте подорожает на 5 рублей (до 55 рублей), а на метро — на 7 рублей (до 62 рублей). Стоимость проездных билетов длительного пользования в этом случае растет дважды на инфляцию (8%), суточных — в полтора раза, месячного единого именного льготного — на 4%. Это должно было позволить получить дополнительную выручку почти в 2 млрд рублей.