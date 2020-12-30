«АБЗ-1» разместил на Московской бирже дебютный выпуск облигаций на 2 млрд рублей

Привлеченные средства компания планирует направить на развитие своих технологических мощностей, расширение контрактной базы и реализацию новых проектов, а также на частичное погашение кредитного портфеля.

Как отметили в компании, первый выпуск размещен в рамках программы облигаций объемом до 10 млрд рублей, которая была зарегистрирована биржей 8 декабря 2020 года. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.

Как отметил руководитель и основной акционер ГК «АБЗ-1» Владимир Калинин, выпуск и размещение биржевых облигаций позволяет компании в долгосрочной перспективе диверсифицировать инструменты привлечения долгового финансирования и значительно повысить эффективность управления своим денежным потоком.

В сферу деятельности ГК «АБЗ-1» входит как выполнение дорожно-строительных работ в качестве генподрядчика, так и производство дорожно-строительных материалов. Выручка в 2019 году составила 12 млрд рублей.

У компании 5 асфальтобетонных заводов на 4 площадках в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях, которые производят до 1,5 млн тонн асфальтобетонной смеси в год.

В 2019 году ГК «АБЗ-1» вместе с Газпромбанком стала участником консорциума, который реализует концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной линии по маршруту Купчино — Шушары — Славянка. Общая стоимость проекта оценивается в 25 млрд рублей.