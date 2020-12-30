Специалист «Билайна» в Петербурге продал детализацию чужих звонков и получил 180 часов обязательных работ

Александр Бородулин из офиса «Билайн» в Петербурге доказал, что детализацию звонков и сообщений можно получить без помощи западных спецслужб. Продавцом выступил он сам, а 30 декабря выслушал приговор по делу о нарушении тайны переписки и телефонных разговоров с использованием служебного положения (три эпизода).

Объединённая пресс-служба судов Петербурга передает фабулу событий. С 12 марта по 13 апреля 2020 года Бородулин, будучи специалистом одного из офисов петербургского филиала ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), решил заработать. Имея доступ к базе данных клиентов, которая, между прочим, является охраняемой тайной, согласился на предложение неустановленного лица продать ему кое-что. За деньги Бородулин предоставил просителю сведения о переписке и телефонных переговорах определенного абонента.