Специалист «Билайна» в Петербурге продал детализацию чужих звонков и получил 180 часов обязательных работ

Александр Бородулин из офиса «Билайн» в Петербурге доказал, что детализацию звонков и сообщений можно получить без помощи западных спецслужб. Продавцом выступил он сам, а 30 декабря выслушал приговор по делу о нарушении тайны переписки и телефонных разговоров с использованием служебного положения (три эпизода).
Объединённая пресс-служба судов Петербурга передает фабулу событий. С 12 марта по 13 апреля 2020 года Бородулин, будучи специалистом одного из офисов петербургского филиала ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), решил заработать. Имея доступ к базе данных клиентов, которая, между прочим, является охраняемой тайной, согласился на предложение неустановленного лица продать ему кое-что. За деньги Бородулин предоставил просителю сведения о переписке и телефонных переговорах определенного абонента.
Из офиса на проспекте Художников без судебного разрешения и в нарушении Конституции он отправил по электронной почте детализацию звонков «заказанного» абонента и того, с кем он общался. Позднее он ещё два раза проделал то же самое для того же заказчика. Правда, информация касалась уже других дней.
Бородулин вину полностью признал. Суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.
В Кремле и ФСБ уверены, что детализацию звонков в России без решения суда можно получить только незаконно. Расследование Навального о его возможных отравителях Путин назвал «легализацией материалов американских спецслужб». Оппозиционер как раз использовал детализацию и данные биллинга.