Житель Рощино заявил, что жена угнала его машину, хотя у самого даже не было водительских прав

Полицейские Выборгского района Ленобласти оказались втянуты в семейные разборки супружеской пары. Муж сначала заявил на жену, обвинив ее в угоне, а потом передумал и попросил с ней просто «профилактически побеседовать».



Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, вчера днем в полицию Выборгского района Ленобласти обратился 47-летний житель поселка Рощино. Он заявил, что его жена похитила его автомобиль LАDА ХRАY 2017 года выпуска.

В телефонном разговоре с мужчиной полицейские выяснили, что супруги не в разводе и соответствующих документов не подавали. У самого заявителя водительских прав нет, и машиной пользовалась только жена, она же вписана в ОСАГО. После этого подавать на супругу заявление мужчина отказался, но попросил провести с ней профилактическую беседу о том, что надо спрашивать у него разрешение на пользование автомобилем.