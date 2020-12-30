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«Газпром Арена» и Лахта Центр засияют в новогоднюю ночь. Показываем небольшой спойлер

В Петербурге 1 января самое высокое здание в Европе Лахта Центр и стадион «Газпром Арена» станут частью светового шоу.

Анонс светового шоу, предоставлено ЛИИС

Сразу после боя курантов и гимна России фасады новых символов Северной столицы засияют огнями. В чаше «Газпром Арены» будет звучать симфоническая музыка. Лучшими ракурсами можно будет полюбоваться в трансляции начиная с 00:05 1 января.

Шоу подготовлено разработчиком систем автоматизации и диспетчеризации Лахта Центра компанией ЛИИС.

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