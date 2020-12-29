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В Сирии боевики обстреляли БТР российской военной полиции. Ранены трое

Бронетранспортер российской военной полиции попал под обстрел из противотанкового ракетного комплекса в Идлибской зоне деэскалации. Об этом 29 декабря сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Трое военных ранены, их эвакуировали в госпиталь, где оказали необходимую медпомощь. Здоровью пострадавших ничего не угрожает, уточнил Сытник. По его словам, «в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста» в БТР-82А российской военной полиции во вторник днём попала ракета с территории, которая находится под контролем протурецких бандформирований.

«Командование российской группировки войск в Сирии во взаимодействии с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на российских военнослужащих», — цитирует заявление ТАСС.

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