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Оператора телеканал «Город Плюс» после падения с «Гремящего» увезли в больницу. Коллеги уверяют, что ненадолго

Скорая увезла оператора петербургского телеканала, упавшего во время съемки с борта корвета «Гремящий», в больницу.

Эту информацию «Фонтанке» сообщили в редакции. Там уточнили, что находятся на связи с коллегой, он чувствует себя хорошо, но врачи больницы № 26 решили провести всестороннее обследование. По словам сотрудников «Город Плюс», оператор предположил, что его отпустят на амбулаторного лечение после осмотра.

Оператор упал с борта корвета, когда искал лучший ракурс для съемки церемонии, которая проходила на «Северной верфи», — подъема Военно-морского флага на корвете «Гремящий».

29 декабря «Гремящий» официально должен был войти в состав Тихоокеанского флота.. Оператора вовремя подняли на борт и до приезда скорой отогревали чаем.

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