Оператора телеканал «Город Плюс» после падения с «Гремящего» увезли в больницу. Коллеги уверяют, что ненадолго

Скорая увезла оператора петербургского телеканала, упавшего во время съемки с борта корвета «Гремящий», в больницу.



Эту информацию «Фонтанке» сообщили в редакции. Там уточнили, что находятся на связи с коллегой, он чувствует себя хорошо, но врачи больницы № 26 решили провести всестороннее обследование. По словам сотрудников «Город Плюс», оператор предположил, что его отпустят на амбулаторного лечение после осмотра.



Оператор упал с борта корвета, когда искал лучший ракурс для съемки церемонии, которая проходила на «Северной верфи», — подъема Военно-морского флага на корвете «Гремящий».

