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Связанный с Потаниным фонд инвестировал 50 млн евро в британский стартап экс-директора Yota

Фонд Winter Capital Partners, ключевым инвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина, вложил 50 млн евро в британского разработчика технологий для производства электромобилей и электробусов Arrival.

Об этом говорится в проспекте, который компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В середине ноября Arrival объявил, что сольется с компанией CIIG Merger, чтобы выйти на американскую высокотехнологичную биржу Nasdaq в начале 2021 года.

В 2015 году Arrival основал экс-директор Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов. Она разрабатывает собственное программное обеспечение, технологии и компоненты для электромобилей второго поколения, то есть тех, что производятся иначе, не с помощью замены бензинового или дизельного двигателя в существующем автомобиле электрическим. Компания планирует запустить собственное производство на «микрофабриках» мощностью до 1 тыс. электробусов или 10 тыс. электрофургонов в год стоимостью $45–50 млн.

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