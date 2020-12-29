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Байден пообещал отменить все ограничения Трампа против мигрантов

Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Об этом заявил избранный президент страны Джо Байден.

«Нам доложили о том, какие шаги мы должны предпринять, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе… Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы откатить ограничения Трампа, с первого дня», — цитирует Байдена 29 декабря РИА Новости.

В частности, по его словам, надо создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне пандемии.

Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.

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Комментарии (2)

Евгений Литвинец
Там другая проблема. Население США к 400 миллионам подбирается, это почти всё ЕС, или 3 РФ. Им народу больше не надо, тем более, что все работящие. Вопрос в электорате - мигранты за синих ослов, а коренные за красных слонов. Поэтому Байден старается натащить побольше нищебродов-латиносов, которые за его партию будут голосовать. В NY почти везде надписи дублированы en Espanol. Нам урок, т.к. РФ лет на триста отстала, надо хотя бы на этих примерах учиться, как не стать меньшинством дома.
Sibir_5e4d67bbb7aea
тоже потребовались гастарбайтеры... свои то мрут как мухи... так дешевле...
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