Байден пообещал отменить все ограничения Трампа против мигрантов

«Нам доложили о том, какие шаги мы должны предпринять, чтобы расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе… Мы будем работать целенаправленно, усердно и ответственно, чтобы откатить ограничения Трампа, с первого дня», — цитирует Байдена 29 декабря РИА Новости .

Новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Об этом заявил избранный президент страны Джо Байден.

В частности, по его словам, надо создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, не создав при этом кризиса на фоне пандемии.



Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.