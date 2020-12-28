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В Коми маленький терьер спас десятилетнего хозяина от волка. Отважный пёс погиб в схватке с хищником

Маленький отважный терьер отдал свою жизнь, спасая ребенка от волка в Республике Коми.

Инцидент произошел неделю назад в городском поселении Синдор, пишет 28 декабря «Комиинформ». На улице Восточной, где располагаются частные дома, трое детей решили поиграть в прятки. Один из мальчиков спрятался за сугроб. В этом момент к нему и начал подкрадываться волк. Момент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Хищника почуял терьер и с лаем выбежал на помощь десятилетнему хозяину. Пёс накинулся на волка, тот схватил собаку в зубы и ушёл в лес. В это время ребенок успел скрыться во дворе. Погибшего пса позже нашли на дороге.

О случившемся администрация Синдора оперативно сообщила в МЧС, полицию, Минприроды РК и районную администрацию. Было созвано совещание и решено организовать бригаду во главе со старшим инспектором природоохраны муниципалитета.

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Комментарии (1)

veteran78
Ндаааа... собаки не люди не предадут.
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