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В Петербурге суд прекратил дело учителя гимназии №67, перед уроком которой ученик выпал из окна. Родители простили халатность

Падение из окна 67-й петербургской гимназии восьмиклассника закончилось для его классного руководителя судебным штрафом. Родителям погибшего школьника хватило извинений.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 28 декабря, перед судом за случившееся с подростком ответила учитель истории и обществознания 67-й гимназии на улице Профессора Попова, которая является классным руководителем одного из восьмых классов. По версии следствия, 8 октября Татьяна Алыпова за двадцать минут до четвёртого урока, который начинался в полдень, впустила школьников в класс на четвёртом этаже, а сама покинула кабинет и не исполнила должностные обязанности.

14-летнего подростка, отличника и участника олимпиад, нашли под окнами. В больницу его увезли в крайне тяжёлом состоянии, через полтора месяца он скончался.

Алыповой вменили халатность, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (часть 2 статьи 293 УК). Вилка наказаний - от принудительных работ с запретом заниматься определённой деятельностью до пяти лет колонии. Следователь попросил суд прекратить дело учителя и ограничиться судебным штрафом, поскольку Алыпова ранее не судима, давала подробные показания и загладила моральный вред перед семьёй школьника «путем принесения извинений».

Родные не возражали, прокурор просила не оставлять педагога без уголовного наказания. Суд учёл позиции сторон, исключительно положительные характеристики директора 67-й гимназии и постановил прекратить уголовное преследование. Алыповой назначен судебный штраф в размере 15 тысяч.

«Фонтанка» подробно рассказывала об атмосфере в учреждении. Материал «Я на уроке хозяйка!» вызвал серию публикаций в социальных сетях в защиту директора гимназии Екатерины Григорьевой. Сама она на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию ответила отказом. После случившегося Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства.

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Комментарии (2)

Danik
А что хочет Фонтанка? Побудировать тему? Или после приговора Соколову трудно найти замену?
Редиска Здесь
Так это же самоубийство было. В чем халатность? Она окно должна была караулить? Или следить за 14-летним пацаном? Непонятно.
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