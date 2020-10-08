Выпавшего из окна гимназии в Петербурге ученика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Восьмиклассник 67-й гимназии Петроградского района выжил, его увезли в детскую горбольницу № 2.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД Петербурга 8 октября, после падения из окна гимназии на улице Профессора Попова ученик остался жив.
Восьмиклассник находится в крайне тяжелом состоянии. Отчасти это подтверждает полученная «Фонтанкой» видеозапись с камеры уличного наблюдения. При перегрузке с носилок на каталку у ученика безжизненно свисала рука.
По данным «Фонтанки», около полудня 8 октября из окна гимназии № 67 выпал ученик 2005 года рождения. В администрации Петроградского района подтвердили случай, подробности пообещали предоставить позже.
В социальной сети «ВКонтакте» восьмиклассник дружит с 11 пользователям. Егор Летов, Виктор Цой, Игорь Тальков — его музыкальные спутники.