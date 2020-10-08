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08.10.2020 13:14
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Выпавшего из окна гимназии в Петербурге ученика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Восьмиклассник 67-й гимназии Петроградского района выжил, его увезли в детскую горбольницу № 2.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД Петербурга 8 октября, после падения из окна гимназии на улице Профессора Попова ученик остался жив.

Восьмиклассник находится в крайне тяжелом состоянии. Отчасти это подтверждает полученная «Фонтанкой» видеозапись с камеры уличного наблюдения. При перегрузке с носилок на каталку у ученика безжизненно свисала рука.

По данным «Фонтанки», около полудня 8 октября из окна гимназии № 67 выпал ученик 2005 года рождения. В администрации Петроградского района подтвердили случай, подробности пообещали предоставить позже.

В социальной сети «ВКонтакте» восьмиклассник дружит с 11 пользователям. Егор Летов, Виктор Цой, Игорь Тальков — его музыкальные спутники.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

LEV65
Не выпал, а выпрыгнул сам.
sakorol
Уж больно старые для восьмиклассника его музыкальные спутники
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