«Я на уроке хозяйка!» В каких условиях учатся в гимназии № 67, где ищут доведение до самоубийства восьмиклассника

Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

На перемене восьмиклассник отдал лучшему другу ценные вещи — планшет и телефон — и попрощался. Его нашли лежащим под окнами гимназии на улице Профессора Попова. За пару часов до происшествия он излучал оптимизм, пополняя свою страницу «ВКонтакте» шутливыми видео.

Гимназия № 67 в Петроградском районе была первой в Ленинграде испанской школой. В образовательные лидеры никогда не выбивалась, но и аутсайдером не слыла. Порой в нее отправляли своих отпрысков именитые горожане. Например, покойный сенатор Вадим Тюльпанов и бывший глава РЖД Владимир Якунин.



Гимназию отличали вольнодумство и демократия. По уставу директор избирался коллективом. Последним руководителем «от народа» стала Марина Гаврилова. Весной 2007 года её со скандалом досрочно уволили — в гимназию вламывались ОМОН и МЧС, обыскивали сейфы. За отстранением Гавриловой стояла администрация района — она как учредитель хотела назначать директоров. Устав учреждения сменили.

Руководителем назначили завуча 56-й гимназии Валентину Тимерманис. Она отчасти привела свою команду. «Домашняя» обстановка, как рассказали «Фонтанке» выпускники 2010-х годов, сменилась на казенную и унылую. Педагогов перевели на общение через объяснительные и приказы, доверительные отношения сменились муштрой.

«Многие родители воевали с руководством», — вспоминают бывшие ученики.

После смерти Тимерманис директором назначили в 2019 году Екатерину Григорьеву — выпускницу Ленинградского пединститута по специальности «история и советское право», не имеющую ни ученой степени, ни звания, ни категории. До назначения она проработала в гимназии около десяти лет. Стиль общения у Григорьевой мягче, говорят собеседники «Фонтанки», но принципиально ничего не изменилось.



Бывшие ученики Екатерины Александровны — в ее бытность простым учителем истории в 183-й школе — отзываются о ней очень лестно.

Один из опрошенных «Фонтанкой» старшеклассников так описал педагогическую манеру в 67-й:

«Гимназисту дают понять, что учитель заведомо занимает высшую ступень в иерархии. Не сказать, что прям уж вызывающе с нами себя ведут, но о своем превосходстве напоминают постоянно. Очень сложно отстаивать свою точку зрения».

Родители одного из девятиклассников выразили свое мнение:

«Дети становятся волчонками. Они вынуждены защищаться, когда с ними общаются не как с равными. Ситуация в школе нервная, иногда до срывов».

Педагоги могут переходить на личности и устраивать публичные выволочки, рассказали «Фонтанке» родители восьмиклассницы — она учится в параллельном с упавшим из окна ребенком. Они предоставили аудиозапись урока химии, который пару недель назад вела замдиректора по воспитательной работе Ольга Боганова — ветеран труда, в автобиографии отметившая среди своих заслуг занесение во всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России» в 2010 году и награждение машиной «Лада Калина».



Контекст: педагог неверно назвала фамилию ученика, он поправил. Ольга Александровна подняла мальчика и прочитала лекцию о правильном поведении в классе:

«Слушать меня не надо, надо выполнять, что прошу. Я не потерплю, чтобы со мной так разговаривали. Встаньте те, кто против меня! Вон там еще одна, и вон там. Вставайте! Таким тоном я извинений не принимаю. Я на уроке хозяйка. Я сказала сесть на первую парту. И вы будете сидеть там, где я скажу. Восьмой класс! Хамское отношение к учителю, я просто поражена. Куда вы катитесь? Еще раз такое повторится, и в класс к вам больше не приду. Я не на помойке себя нашла и вытирать ноги о себя не позволю. Ни одному человеку!»

Некоторые родители в менторском стиле общения проблем не видят. Одна из гимназисток поддержала педагогов:

«Ничего подобного со стороны учителей не наблюдалось. Учителя не имеют к этому (происшествию с восьмиклассником. — Прим. ред.) ни малейшего отношения. Было четко объяснено, что это несчастный случай».

Бывший ученик 67-й гимназии тоже не вспомнил каких-то моментов грубости и несправедливости:



«Понятное дело, что у хороших учеников кредит доверия больше, но так везде, и это нормально. В целом в гимназии очень хороший и дружный коллектив, школа небольшая, поэтому все ученики и преподаватели друг друга знают и, насколько мне известно, хорошо друг к другу относятся».

В 2019 году, рассказали «Фонтанке» в полиции Петроградского района, поступал вызов из 67-й гимназии.

«Один ученик сломал другому нос, — говорит собеседник. — Но историю каким-то образом сгладили. Гимназия ограничилась выговором дежурному учителю, которая проморгала драку. Там до смешного доходило: у ребенка кровь идет, а ему завуч говорит в туалете умыться. Ну, он умылся и пошел на урок».

После трагедии с восьмиклассником гимназию проверяют тщательнее. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 110 УК — «Доведение до самоубийства», свою проверку проводит прокуратура.

По данным «Фонтанки», в полдень 8 октября на перемене после урока истории гимназист передал лучшему другу ценные вещи — планшет и телефон — и попрощался. Нашли его под окнами класса № 45. Сейчас они наглухо затянуты.

Фото: Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

За пару часов до того, как восьмиклассник был найден под окном, он публиковал на своей странице «ВКонтакте» развлекательные видеоролики. Первоначальный опрос педагогов и учеников ничего вразумительного не показал. Никто не вспомнил какого-то яркого конфликта, который мог настолько испортить настроение восьмикласснику.

Мальчик воспитывается в благополучной интеллигентной семье. Отец преподает музыку, мать — экскурсовод. Старший брат — студент Московского физико-технического института.

«Пострадавший — исполнительный, ответственный ученик, поддерживающий дружеские отношения с одноклассниками. Принимает участие в школьной жизни, участвует в школьных, районных этапах олимпиад по истории, обществознанию, имеет хорошую успеваемость. Воспитывается в полной благополучной семье, на внутришкольном контроле и учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит», — сообщали «Фонтанке» в комитете образования Петербурга.

Главный врач детской городской больницы № 2 Автандил Микава рассказал 9 октября «Фонтанке» о состоянии восьмиклассника:



«Крайне тяжелое. Продолжается ряд мероприятий по поддержке витальных функций, поскольку повреждения практически несовместимы с жизнью. Состояние стабильное, над ним по-прежнему работают несколько бригад высококвалифицированных специалистов различного профиля, так как пациент получил политравму. Больной — живой, и мы боремся за его жизнь».

Директор 67-й гимназии Екатерина Григорьева, выслушав вопрос о возможных конфликтах пострадавшего с педагогами или учениками, ответила:

«Уважаемый журналист «Фонтанки», комментарии я не даю», — и повесила трубку.

Александр Ермаков,

Лена Ваганова,

«Фонтанка.ру»

