Отличник и участник олимпиад. В Смольном рассказали о восьмикласснике, выпавшем из окна гимназии

Восьмиклассник, выпавший из окна 67-й гимназии Петроградского района, хорошо зарекомендовал себя в школе. Об этом сообщили в комитете образования 8 октября.



«Пострадавший характеризуется как исполнительный, ответственный ученик, поддерживающий дружеские отношения с одноклассниками. Принимает участие в школьной жизни, участвует в школьных, районных этапах олимпиад по истории, обществознанию, имеет хорошую успеваемость. Воспитывается в полной благополучной семье, на внутришкольном контроле и учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.