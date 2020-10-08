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08.10.2020 16:05
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Отличник и участник олимпиад. В Смольном рассказали о восьмикласснике, выпавшем из окна гимназии

Восьмиклассник, выпавший из окна 67-й гимназии Петроградского района, хорошо зарекомендовал себя в школе. Об этом сообщили в комитете образования 8 октября.

«Пострадавший характеризуется как исполнительный, ответственный ученик, поддерживающий дружеские отношения с одноклассниками. Принимает участие в школьной жизни, участвует в школьных, районных этапах олимпиад по истории, обществознанию, имеет хорошую успеваемость. Воспитывается в полной благополучной семье, на внутришкольном контроле и учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Одноклассникам и семье пострадавшего будет оказана необходимая психологическая помощь», — добавили в Смольном.

Около полудня на перемене в 67-й гимназии из окна на четвёртом этаже выпал ученик. Восьмиклассника увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

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Комментарии (2)

Nafanka
ФЪ!!! В ответе школы - ХОРОШИСТ, в вашем заголовке - ОТЛИЧНИК... Совсем с документами работать не умеем?! ))) Ну списывать-то можно научиться лет так за 20-25?! )))
Maiok
Когда учились в школе у нас парень выпрыгнул из окна из-за девченки. Сиганул через стекло с 3-го этажа. Остался живой, легко отделался. Тут тоже причина есть...не с проста.
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