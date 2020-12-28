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В Петербурге привили уже больше 4000 человек. Вакцинацию запланировали продолжить сразу после новогодних застолий

Вакцинация в Петербурге перешагнула за новый рубеж в четыре тысячи человек. Уже составлен график и на начало 2021 года, рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Привито у нас сегодня 4268 человек (26 декабря было 3879. — Прим. Ред.). 206 человек получили обе прививки. Развернуто 70 пунктов, — сообщил чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 декабря. — Каких-либо нежелательных явлений мы не наблюдали. Максимум, что есть, — первые-вторые сутки легкая температура, боли в мышцах, болезненность в месте инъекции. Все вакцинируемые легко переносят, чувствуют себя хорошо».

В Смольном планируют продолжать вакцинацию, но всё, по словам чиновника, зависит от темпов поступления вакцины в город. По словам Сараны, пока в город поступили 7500 доз (хотя ещё к 26 декабря ожидали в общей сложности 12,5 тыс.). Выстроен график к январские праздники — уже 3–4-го числа пункты начинают открываться, чтобы принимать посетителей.

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Комментарии (2)

Виталий Кувшинов
Вот это достижение для 5 млн. города!
kuk-vasyusha
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