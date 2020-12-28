В Петербурге привили уже больше 4000 человек. Вакцинацию запланировали продолжить сразу после новогодних застолий

Вакцинация в Петербурге перешагнула за новый рубеж в четыре тысячи человек. Уже составлен график и на начало 2021 года, рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Привито у нас сегодня 4268 человек (26 декабря было 3879. — Прим. Ред.). 206 человек получили обе прививки. Развернуто 70 пунктов, — сообщил чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 декабря. — Каких-либо нежелательных явлений мы не наблюдали. Максимум, что есть, — первые-вторые сутки легкая температура, боли в мышцах, болезненность в месте инъекции. Все вакцинируемые легко переносят, чувствуют себя хорошо».