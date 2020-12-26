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За день в Петербурге от ковида привились больше 800 человек, количество выздоровевших превысило количество зараженных, всего болеет больше 70 тысяч

Городской координационный совет по борьбе с ковидом привел данные о динамике заболеваемости в Северной столице 26 декабря. Там разглядели улучшение ситуации.

Как сообщили в центре, за вчерашний день прививку от коронавируса сделал 851 человек. Всего в Петербурге вакцинированных 3879. Заработали все запланированные пункты вакцинации.

Из тех, кто лечится дома, бесплатные лекарства получили почти 50 тысяч человек. Почти 20 тысяч из них закончили лечение. Всего под наблюдением — 73,5 тысячи человек, из них 4857 в больнице. Это только те, у кого лабораторно подтвержден ковид. За 26 декабря в больницы увезли 936 человек.

За 26 декабря в федеральный регистр вписали 3904 случая заражения ковидом. Оперштаб назвал другие цифры — 3755. 3906 поправились.

«На данный момент можно говорить о стабилизации эпидемического процесса, об этом свидетельствует анализ госпитализаций за прошедшие 7 дней — регистрируется снижение недельной суммы госпитализаций взрослых на 0,2%», — добавили в центре.

© Фонтанка.Ру

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