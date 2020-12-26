Массовая вакцинация в Петербурге может начаться в середине января

Массовая вакцинация препаратом от коронавируса «Спутник V» в Петербурге может начаться в середине января. Об этом 26 декабря рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», чиновник отметил, что сейчас по заданию Смольного программисты доделывают сайт, где можно будет записаться на вакцинацию всем желающим. «Приоритет, конечно, будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, но всегда будут оставаться места (в каждой упаковке вакцины 5 доз вакцины «Спутник V», при вскрытии упаковки вакцина размораживается и может храниться всего несколько часов, поэтому прививают единовременно группу из 5 человек. - Прим. ред.)», — отметил Эргашев.
Вице-губернатор добавил, что в городе открыто 70 пунктов вакцинации, получено уже 7 тысяч доз вакцины. За неделю 3800 человек привито, в ближайшие дни привьют ещё 3000 человек. Кроме того, 26 декабря город получит еще 5,5 тысячи доз препарата. Вскоре поступит партия в 150 тысяч, это половина от того, что просил Смольный.
По словам Эргашева, не все врачи выражают готовность прививаться: «Сейчас задача быстро привить медиков. Ещё и не все хотят. Надо эту работу провести». Эргашев добавил, что чиновники обсуждают разные меры для организации вакцинации врачей, в том числе поднимался вопрос о том, чтобы поставить условие вакцинации для выплаты в случае заболевания коронавирусом, однако предложение отвергли как некорректное.