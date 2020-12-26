Массовая вакцинация в Петербурге может начаться в середине января

Массовая вакцинация препаратом от коронавируса «Спутник V» в Петербурге может начаться в середине января. Об этом 26 декабря рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», чиновник отметил, что сейчас по заданию Смольного программисты доделывают сайт, где можно будет записаться на вакцинацию всем желающим. «Приоритет, конечно, будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, но всегда будут оставаться места (в каждой упаковке вакцины 5 доз вакцины «Спутник V», при вскрытии упаковки вакцина размораживается и может храниться всего несколько часов, поэтому прививают единовременно группу из 5 человек. - Прим. ред.)», — отметил Эргашев.