Под Петербургом пассажир такси во время поездки стал жертвой преступления. Дорогу перегородили грабители в масках

В полицию обратился 34-летний водитель пожарной части во Всеволожске. В своём заявлении он описал, как поздним вечером в минувшую пятницу стал жертвой грабителей во время поездки на такси.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, машина была заказана им к одному из домов на улице Антонова-Овсеенко. Спустя некоторое время приехал Volkswagen Polo перевозчика «Ситимобил».

Во время движения по КАД, примерно в 300 метрах от съезда в посёлок Янино во Всеволожском районе Ленобласти, проезд заблокировал KIA Rio с логотипами Uber, из которого вышли трое мужчин в медицинских масках. Последние отобрали у него золотую цепочку за 280 тысяч рублей и мобильный телефон за 15 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.