FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.69р89.87р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Под Петербургом пассажир такси во время поездки стал жертвой преступления. Дорогу перегородили грабители в масках

В полицию обратился 34-летний водитель пожарной части во Всеволожске. В своём заявлении он описал, как поздним вечером в минувшую пятницу стал жертвой грабителей во время поездки на такси.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, машина была заказана им к одному из домов на улице Антонова-Овсеенко. Спустя некоторое время приехал Volkswagen Polo перевозчика «Ситимобил».

Во время движения по КАД, примерно в 300 метрах от съезда в посёлок Янино во Всеволожском районе Ленобласти, проезд заблокировал KIA Rio с логотипами Uber, из которого вышли трое мужчин в медицинских масках. Последние отобрали у него золотую цепочку за 280 тысяч рублей и мобильный телефон за 15 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.

По информации издания, на месте работала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

«Фонтанка» обратилась за комментарием к представителям «Ситимобил» и Uber. От пресс-службы первого перевозчика на момент публикации ответ на запрос не поступил.

«Похожих обращений в службе поддержки не нашли. Будем следить, они ещё могут поступить. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Uber.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Alex000
Обычный гоп-стоп, по сути.
Либо наводочка, либо действительно что-то с водилой не поделили.
killbeachtrash
Работы у многих нет, зарплаты не растут, кредиты больше не дают или "душат"...ждемс засад за углами домов в гетто-районах...страшно как подумаешь...
Макс Никольский
что-то "водитель пожарной части" явно не договаривает, а журналамер путает количество ноликов в ценах на похищенное...
к слову: на КАД, ночью, заблокировать машину вопреки желанию и без активной помощи водителя, могут только четыре экипажа ДПС, да и то не сразу...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний