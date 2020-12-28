В Петербурге «опер Саша» ехал на Nissan Qashqai. Его остановил патруль — больше он не опер, и не Саша

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 27 декабря Nissan Qashqai был остановлен дорожно-постовой службой у дома № 9 по улице Красина. Во взятом напрокат кроссовере находились трое, один из пассажиров — в наручниках.

Проверка автомобилиста в Красногвардейском районе Петербурга закончилась уголовным делом о подделке документов. Водитель каршеринга пытался прикинуться оперативником уголовного розыска, но полиция не поверила, что закованный в наручники пассажир — подозреваемый.

Водитель предъявил патрульным удостоверение сотрудника МВД, согласно которому он старший лейтенант Александр Бурый. Предъявленная «ксива» пропуском не стала, так как слишком была похожа на «липу». После того, как троицу доставили в отдел полиции, вскрылись детали на два уголовных дела.



Для начала «опер Саша Бурый» оказался 23-летним Серёжей из Вологды. Александром же зовут его напарника, 33-летний петербуржец числится монтажником в ООО «Триада». В отделе полиции также выяснилось, что на Nissan Qashqai передвигался не «союз трех мужей», а банальный «дуумвират», за действиями которого наблюдал инженер «Адмиралтейских верфей».

Освобожденный от наручников, он рассказал, что с попутчиками познакомился несколько часов назад. В парадной одного из домов в Мурино к инженеру подошли двое, представились полицейскими и «задержали» за сбыт наркотиков. Предполагалось, что корабела везут в 128-й отдел полиции Всеволожского района, но повезло нарваться на дорожный патруль.



Экспертиза показала, что удостоверение «Александра Бурого» было изготовлено кустарным способом. Заключение специалиста легло в основу уголовного дела о подделке документов. Саша и Серёжа находятся в изоляторе. Инженер отпущен, вероятнее всего, он станет потерпевшим по уголовному делу о похищении человека. К утру 28 декабря задержанные и материалы проверки будут переданы в полицию Всеволожского района.

