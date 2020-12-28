В Петербурге «опер Саша» ехал на Nissan Qashqai. Его остановил патруль — больше он не опер, и не Саша

Проверка автомобилиста в Красногвардейском районе Петербурга закончилась уголовным делом о подделке документов. Водитель каршеринга пытался прикинуться оперативником уголовного розыска, но полиция не поверила, что закованный в наручники пассажир — подозреваемый.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 27 декабря Nissan Qashqai был остановлен дорожно-постовой службой у дома
Водитель предъявил патрульным удостоверение сотрудника МВД, согласно которому он старший лейтенант Александр Бурый. Предъявленная «ксива» пропуском не стала, так как слишком была похожа на «липу». После того, как троицу доставили в отдел полиции, вскрылись детали на два уголовных дела.
Для начала «опер Саша Бурый» оказался 23-летним Серёжей из Вологды. Александром же зовут его напарника, 33-летний петербуржец числится монтажником в ООО «Триада». В отделе полиции также выяснилось, что на Nissan Qashqai передвигался не «союз трех мужей», а банальный «дуумвират», за действиями которого наблюдал инженер «Адмиралтейских верфей».
Освобожденный от наручников, он рассказал, что с попутчиками познакомился несколько часов назад. В парадной одного из домов в Мурино к инженеру подошли двое, представились полицейскими и «задержали» за сбыт наркотиков. Предполагалось, что корабела везут в 128-й отдел полиции Всеволожского района, но повезло нарваться на дорожный патруль.
Экспертиза показала, что удостоверение «Александра Бурого» было изготовлено кустарным способом. Заключение специалиста легло в основу уголовного дела о подделке документов. Саша и Серёжа находятся в изоляторе. Инженер отпущен, вероятнее всего, он станет потерпевшим по уголовному делу о похищении человека. К утру 28 декабря задержанные и материалы проверки будут переданы в полицию Всеволожского района.