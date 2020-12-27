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Самолёт «России» не долетел до Петербурга. Капитан вернул судно в Сургут из-за сработавшего датчика

Направляющийся в Петербург самолёт вернулся на аэродром отправки в Сургуте 27 декабря, следует из данных сервиса Flightradar.

Рейс авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Сургут — Санкт-Петербург, вылетел в 5.27. На воздушном судне «Аэробус А319» сработал датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Капитан принял решение вернуться.

Фото: скрин flightradar24

«Посадка в аэропорту произведена в штатном режиме в 6 часов 21 минуту. На борту находились 114 пассажиров, из них 9 несовершеннолетних, 5 членов экипажа», — рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, добавив, что ведомство начало проверку.

Фото: скрин flightradar24

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Комментарии (2)

Bobr Dobr
Какой облом для Суперджетфобов!
_Igor_
Не капитан, а командир.
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