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Пьяная пятница в Петербурге. Каршеринг таранил бордюр, блондинка на «Порше» не смогла проехать прямо

Большое количество мелких аварий произошло в Петербурге в ночь на 26 декабря. Опасности на дорогах добавил снегопад и нетрезвые водители.

Как сообщает «Дорожный инспектор», в 1:30 на Кондратьевском проспекте 28-летняя женщина за рулём «Порше» не смогла компактно проехать мимо «Хёндэ». Произошло касательное столкновение. В отношении дамы составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде. Алкотестер показал 0,780 мг/л.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»

В 3:40 на набережной Черной речки каршериговая «Шкода» забралась на бордюр. В аварии никто не пострадал. 29-летний водитель надул в алкотестер 0,515 мг/л. В отношении любителя алкоголя составлены административные протоколы.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Дорожный инспектор»

Сегодня на М10 в районе выезда из Тосно лоб в лоб столкнулись внедорожник и микроавтобус. Пять человек госпитализированы, в том числе ребёнок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

michailPotapov
Как может быть в 28 лет уже Женщина - разжигаете против прав молодых вечнозеленых девушек
kоt-obormot
ХыХыХы - секторок пол сменил?
1691
В защиту девушки на Порше- представьте, как ей приходится работать, чтобы иметь такую машину....поэтому и употребляет- понять и простить
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