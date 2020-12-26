Большое количество мелких аварий произошло в Петербурге в ночь на 26 декабря. Опасности на дорогах добавил снегопад и нетрезвые водители.
Как сообщает «Дорожный инспектор», в 1:30 на Кондратьевском проспекте 28-летняя женщина за рулём «Порше» не смогла компактно проехать мимо «Хёндэ». Произошло касательное столкновение. В отношении дамы составлен административный протокол за езду в нетрезвом виде. Алкотестер показал 0,780 мг/л.
В 3:40 на набережной Черной речки каршериговая «Шкода» забралась на бордюр. В аварии никто не пострадал. 29-летний водитель надул в алкотестер 0,515 мг/л. В отношении любителя алкоголя составлены административные протоколы.
Сегодня на М10 в районе выезда из Тосно лоб в лоб столкнулись внедорожник и микроавтобус. Пять человек госпитализированы, в том числе ребёнок.