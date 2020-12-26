Четверо взрослых и один ребёнок госпитализированы после аварии на трассе М10 «Россия» 26 декабря. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
В 10:39 в районе выезда из Тосно столкнулись внедорожник «Митсубиси» и микроавтобус «Ситроен», один из автомобилей от удара отлетел в попутный «Фольксваген».
«Водитель выехал на встречку. Столкнулись сильно 3 машины — водители в рубашках родились. Женщину одну забрали в реанимацию. Все чудом живы. Авария была очень жуткая», — рассказали в социальных сетях очевидцы.
Госпитализированы пять человек, в том числе ребёнок. Состояние пострадавших врачи оценили как средней тяжести.