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На М10 встретились в лобовом внедорожник и микроавтобус. Госпитализированы пятеро, в том числе ребёнок

Четверо взрослых и один ребёнок госпитализированы после аварии на трассе М10 «Россия» 26 декабря. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

В 10:39 в районе выезда из Тосно столкнулись внедорожник «Митсубиси» и микроавтобус «Ситроен», один из автомобилей от удара отлетел в попутный «Фольксваген».

«Водитель выехал на встречку. Столкнулись сильно 3 машины — водители в рубашках родились. Женщину одну забрали в реанимацию. Все чудом живы. Авария была очень жуткая», — рассказали в социальных сетях очевидцы.

Госпитализированы пять человек, в том числе ребёнок. Состояние пострадавших врачи оценили как средней тяжести.

© Фонтанка.Ру

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