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Петербуржец «подарил» девушке ВИЧ и, чтобы загладить вину, пообещал жениться

В Петербурге суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в заражении девушки ВИЧ-инфекцией. Спустя несколько заседаний дело приняло интересный оборот.

Как сообщает 25 декабря объединённая пресс-служба городских судов, Иван, зная о своём ВИЧ-положительном статусе, с начала октября по декабрь 2019 года встречался с Марией. Девушке он ничего о диагнозе не сказал, в итоге она заразилась.

Спустя несколько заседаний Мария попросила суд прекратить уголовное дело. Она пояснила, что Иван извинился перед ней, возместил причинённый вред, но самое главное — пообещал на ней жениться в мае 2021 года.

Суд уголовное дело прекратил за примирением сторон. Ивану вменялась часть 2 статьи 122 УК РФ, максимальное наказание по ней — 5 лет лишения свободы.

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Комментарии (1)

hrumzik
Сколько ж лет этой Маше, если она еще не в курсе, что "обещал, не значит женился"...
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