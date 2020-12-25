Петербуржец «подарил» девушке ВИЧ и, чтобы загладить вину, пообещал жениться

В Петербурге суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в заражении девушки ВИЧ-инфекцией. Спустя несколько заседаний дело приняло интересный оборот.

Как сообщает 25 декабря объединённая пресс-служба городских судов, Иван, зная о своём ВИЧ-положительном статусе, с начала октября по декабрь 2019 года встречался с Марией. Девушке он ничего о диагнозе не сказал, в итоге она заразилась.

Спустя несколько заседаний Мария попросила суд прекратить уголовное дело. Она пояснила, что Иван извинился перед ней, возместил причинённый вред, но самое главное — пообещал на ней жениться в мае 2021 года.