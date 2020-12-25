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Суд отправил в СИЗО Мукаилгаджи, стараниями которого петербурженка едва не стала секс-рабыней в Египте

Василеостровский районный суд Петербурга избрал вечером 25 декабря меру пресечения для 20-летнего Мукаилгаджи Магомедова, обвиняемого по статье о торговле людьми. Молодой человек отправится в СИЗО как минимум на два месяца.

Объединённая пресс-служба судов Петербурга отмечает, что Магомедов свою вину признал, но в изолятор категорически не хотел.

Мукаилгаджи познакомился с прекрасной 19-летней петербурженкой в соцсетях в ноябре. Он предложил девушке отправиться в Египет для религиозного обучения. В декабре он прибыл в культурную столицу и встретился с ней лично, убедив в необходимости поездки, а затем купил билеты на самолёт, следующий рейсом Петербург — Стамбул. До назначенного вылета он укрывал девушку от её родственников: они постоянно меняли места временного проживания, её телефон был отключен. Однако довести начатое до конца Магомедов не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ.

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