Юная петербурженка чуть не стала секс-рабыней в Египте. Обещавший ей обучение за границей задержан ФСБ

Онлайн-переписка с молодым человеком могла закончиться для юной петербурженки секс-рабством за границей. Заманчивым предложением покинуть родительский дом для религиозного обучения он пытался убедить её уехать в Египет. Однако этому не суждено было случиться благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов.



Как сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу 24 декабря, в отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». По версии следствия, подозреваемый занимался поиском женщины для её использования в рабском труде и сексуальной эксплуатации на территории Египта.

