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Юная петербурженка чуть не стала секс-рабыней в Египте. Обещавший ей обучение за границей задержан ФСБ

Онлайн-переписка с молодым человеком могла закончиться для юной петербурженки секс-рабством за границей. Заманчивым предложением покинуть родительский дом для религиозного обучения он пытался убедить её уехать в Египет. Однако этому не суждено было случиться благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу 24 декабря, в отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». По версии следствия, подозреваемый занимался поиском женщины для её использования в рабском труде и сексуальной эксплуатации на территории Египта.

В социальной сети он познакомился с 19-летней петербурженкой, которой предложил отправиться за границу для религиозного обучения. В декабре этого года он прибыл в культурную столицу и встретился с ней лично, убедив в необходимости поездки, а затем купил билеты на самолёт, следующий рейсом Петербург — Стамбул. До назначенного вылета он укрывал девушку от её родственников: они постоянно меняли места временного проживания, её телефон был отключен.

«Однако подозреваемый не смог до конца довести свой преступный умысел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (2)

260695231
Если прочитать новость полностью, то можно убедиться, что полиция тут ни при чём, а работала контора, известная стиркой синих трусов.
252756091
В данном случае полиция сработала на 5+. Молодцы.
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