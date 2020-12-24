Юная петербурженка чуть не стала секс-рабыней в Египте. Обещавший ей обучение за границей задержан ФСБ

Онлайн-переписка с молодым человеком могла закончиться для юной петербурженки секс-рабством за границей. Заманчивым предложением покинуть родительский дом для религиозного обучения он пытался убедить её уехать в Египет. Однако этому не суждено было случиться благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу 24 декабря, в отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». По версии следствия, подозреваемый занимался поиском женщины для её использования в рабском труде и сексуальной эксплуатации на территории Египта.
В социальной сети он познакомился с 19-летней петербурженкой, которой предложил отправиться за границу для религиозного обучения. В декабре этого года он прибыл в культурную столицу и встретился с ней лично, убедив в необходимости поездки, а затем купил билеты на самолёт, следующий рейсом Петербург — Стамбул. До назначенного вылета он укрывал девушку от её родственников: они постоянно меняли места временного проживания, её телефон был отключен.
«Однако подозреваемый не смог до конца довести свой преступный умысел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.