В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животным. Пса удалось спасти, его приютил врач.
Как сообщает 25 декабря городская прокуратура, мировой судья судебного участка № 57 признал 37-летнего Антона Барочкина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). «Установлено, что мужчина в сентябре 2019 года, находясь в квартире на 4-м этаже жилого дома по Гражданскому проспекту, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми нормами морали и гуманного обращения с животными, выбросил из окна собаку породы питбуль», — отмечается в сообщении.
«Фонтанка» писала об этой истории. Хозяйка щенка, 39-летняя петербурженка, рассказала, что в её квартиру, где она живёт с супругом, пришел знакомый — 35-летний мужчина. Он и выкинул собаку с балкона. В соцсетях утверждали, что всё это происходило «в пьяном угаре». Помогала животному не хозяйка, а очевидцы: они вызвали полицию, отвезли щенка к ветеринару, покупали корм, искали новый дом. В итоге питбуль остался жить у ветеринара, который спас его. У щенка были тяжёлые травмы в результате падения, но он выжил.
Суд приговорил Барочкина к 260 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.