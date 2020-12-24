Совладелец НЛМК отобрал у президента «Норникеля» «титул» самого богатого россиянина

Согласно данным Forbes Real Time, на данный момент Лисин занимает первое место в списке богатейших россиян с состоянием в 26,1 миллиарда долларов. Со вчерашнего дня оно выросло на 187 миллионов долларов благодаря растущим акциям Новолипецкого металлургического завода. Если 21 декабря они торговались на уровне 210 рублей за бумагу, то по состоянию на 11:55 24 декабря их цена уже составляла 218,7 рубля за бумагу.

Состояние Владимира Потанина по сравнению со вчерашним днем сократилось на 351 миллион долларов и сейчас составляет 26 миллиардов долларов. Акции «Норникеля» снизились в цене с 23 466 рублей за бумагу на 10:00 23 декабря до 23 265 рублей на 11:55 24 декабря. Третье место в списке богатейших россиян занимает совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние насчитывает 22,8 миллиарда долларов.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, акции НЛМК растут благодаря повышению цен на стальной прокат, который вызван дефицитом лома и руды в мире из-за коронавирусных ограничений. По прогнозу эксперта, и в ближайшие месяцы этот рост продолжится, но во второй половине 2021 года цены неминуемо скорректируются.

В то же время цены на цветные металлы, которые являются основной продукцией «Норникеля», в конце 2020 года, наоборот, слегка скорректировались. Однако они все равно держатся на высоком уровне, так что, кроме решения о размере ущерба за разлив топлива в Норильске, компании нечего опасаться, считает эксперт. Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива из резервуара. В МЧС России назвали эту аварию самым масштабным разливом дизтоплива за всю историю человечества.