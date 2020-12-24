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Впереди планеты всей. Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным за всю историю человечества

Фото: Росприроднадзор

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, произошедший в мае 2020 года, стал самым масштабным в мире за всю историю человечества. Об этом журналистам заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, передает 24 декабря РИА Новости.

По словам Чуприяна, еще никогда в мире не вытекало такого количества жидкого дизельного топлива. «Мы его ловили уже в арктической зоне», — рассказал он.

После катастрофы в Норильске в ведомстве поняли, что необходима техника, которая может качать не только солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты, добавил Чуприян.

Фото: Росприроднадзор
Фото: Росприроднадзор
Фото: Росприроднадзор

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Около 21 тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. После критики несвоевременной реакции местных властей президентом Владимиром Путиным был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела. Расследуются факты нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды в результате разлива нефтепродуктов из хранилища на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.

Ростехнадзор по итогам проверки назвал причиной разлива нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. В «Норникеле» с методикой расчета не согласились и провели свою экспертизу, которая насчитала 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края.

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Комментарии (5)

local_
Вы думаете,Потанин заплатит? Ну ждите...
Alex000
(пожал плечами)
Не вижу вообще ничего странного, удивительного, апокалиптического...
Закономерное следствие всего происходящего.
Skazochny
Зато в эрэфии уже тишина по этой катастрофе...
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