Впереди планеты всей. Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным за всю историю человечества

Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, произошедший в мае 2020 года, стал самым масштабным в мире за всю историю человечества. Об этом журналистам заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, передает 24 декабря РИА Новости.

По словам Чуприяна, еще никогда в мире не вытекало такого количества жидкого дизельного топлива. «Мы его ловили уже в арктической зоне», — рассказал он.

После катастрофы в Норильске в ведомстве поняли, что необходима техника, которая может качать не только солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты, добавил Чуприян.