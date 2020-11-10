Ростехнадзор назвал причину разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Вечная мерзлота ни при чем

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Об этом 10 ноября сообщили в Ростехнадзоре по итогам проверки.



«Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации. В результате инженерно-геологических исследований грунтового основания в зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки», — говорится в сообщении ведомства.

