Ростехнадзор назвал причину разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Вечная мерзлота ни при чем
Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Об этом 10 ноября сообщили в Ростехнадзоре по итогам проверки.
«Согласно предварительным выводам, авария стала следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации. В результате инженерно-геологических исследований грунтового основания в зоне обрушения выявлены упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, вследствие чего часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки», — говорится в сообщении ведомства.
В Ростехнадзоре подчеркнули, что «признаки деградации вечной мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены». Эксплуатация аварийного резервуара на ТЭЦ-3 была возобновлена без уведомления контролирующих органов.
Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился 29 мая. Тысячи тонн горючего попали в реку и другие водоемы. Через пять дней после разлива был введен режим ЧС федерального масштаба. Экологи оценили ущерб примерно в 6 млрд рублей.
В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по фактам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении земли и воды в результате разлива нефтепродуктов из хранилища на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также халатности должностных лиц в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.