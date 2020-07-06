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06.07.2020 18:35
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Росприроднадзор выставил «Норникелю» девятизначный счет за вылитый в реку под Норильском дизель

Почти 150 млрд предложено в добровольном порядке заплатить «дочке» «Норникеля», АО «Норильско-Таймырской энергетической компании», в качестве возмещения ущерба за разлив топлива.

Как сообщает 6 июля Росприроднадзор, за топливо в водных объектах заплатить надо 147 миллиардов (по данным РИА «Новости», заявленная сумма ущерба — это треть прибыли компании за 2019 год), земля загрязнена еще на 738 миллионов.

Фото: Росприроднадзор
Фото: Росприроднадзор
Фото: Росприроднадзор

Ранее компания сообщила, что закончить с очисткой земли и водоемов планирует до зимы.

На территории ТЭЦ-3 под Норильском 29 мая разрушился резервуар, в котором было больше 20 тонн нефтепродуктов. Катастрофе только через несколько суток присвоили режим чрезвычайного положения, после критики местных властей президентом Путиным было возбуждено сразу три уголовных дела. В компании отталкивались от версии с потеплением и таянием мерзлого грунта.

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Комментарии (5)

да замнут это всё, как со своего дружка-то денег взять? вот увидите, никаких отчетов о перечислениях в бюджет опубликовано не будет
Dim22
Что только не придумают , что бы дивиденды не платить.
260551481
150 млрд. это двенадцатизначная сумма.
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