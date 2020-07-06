Росприроднадзор выставил «Норникелю» девятизначный счет за вылитый в реку под Норильском дизель
Почти 150 млрд предложено в добровольном порядке заплатить «дочке» «Норникеля», АО «Норильско-Таймырской энергетической компании», в качестве возмещения ущерба за разлив топлива.
Как сообщает 6 июля Росприроднадзор, за топливо в водных объектах заплатить надо 147 миллиардов (по данным РИА «Новости», заявленная сумма ущерба — это треть прибыли компании за 2019 год), земля загрязнена еще на 738 миллионов.
Ранее компания сообщила, что закончить с очисткой земли и водоемов планирует до зимы.
На территории ТЭЦ-3 под Норильском 29 мая разрушился резервуар, в котором было больше 20 тонн нефтепродуктов. Катастрофе только через несколько суток присвоили режим чрезвычайного положения, после критики местных властей президентом Путиным было возбуждено сразу три уголовных дела. В компании отталкивались от версии с потеплением и таянием мерзлого грунта.