Ростехнадзор указывал на проблемы с резервуарами для хранения топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске еще шесть лет назад

Как сообщает 5 июня РБК, информация о внеплановых проверках Ростехнадзора содержится в системе «Спарк». Суть претензий после визита инспекции в 2017 году сводилась к тому, что не устранены нарушения, выявленные еще в 2014-м. На стенках двух резервуаров была ржавчина, не был проведен контроль днища хранилищ, хотя именно это, по словам экспертов, зачастую становится причиной разливов — разрушает дно контакт с водой и коррозия. Большая часть оборудования, следует из документов проверки трехлетней давности, датирована 1979-80 годами прошлого столетия, но сотрудники ТЭЦ-3 не провели экспертизу промышленной безопасности и не вписали «дальнейший срок безопасной эксплуатации».

Экспертиза резервуаров и прочих вспомогательных систем для хранения топлива на территории «дочки» «Норникеля» показывала их неудовлетворительное техническое состояние. На ржавчину указали три года назад.

В 2018 году проверяли здания, где располагаются задвижки резервуаров. В одном из них покосилась стена, во втором была повреждена кровля.



Внеплановые проверки были там и позднее, однако информация о нарушениях больше не публиковалась. Ранее представитель «Норникеля» сообщил, что последний раз резервуары проверяли в 2018 году.



РБК на вопрос о выявленных Ростехнадзором нарушениях в 2017-18 годах сообщили, что претензии не касались разрушенного резервуара. «Опоры служили более 30 лет без нареканий», — отметили в пресс-службе компании и добавили, что резервуары использовали «бережно».



По одной из версий от топ-менеджмента «Норникеля», опоры резервуара могли внезапно просесть из-за таяния мерзлого грунта — виноваты в этом могут быть аномально высокие температуры.



Несмотря на «природную» версию, 4 июня был арестован начальник цеха Вячеслав Старостин. Следственный комитет возбудил три уголовных дела, а власти региона ввели режим ЧС после совещания Путина с главной Красноярского края 3-го числа, президент был недоволен.

