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Водителя, вылетевшего на остановку на Невском, нашли и хотят лишить прав. Пострадавший пешеход от претензий отказался

Сотрудники полиции установили водителя автомобиля, который наехал на остановку в центре Петербурга и скрылся. На него составили ряд протоколов и хотят лишить водительских прав. Пострадавший в ДТП пешеход писать на него заявление не захотел.

Авария произошла поздним вечером 22 декабря у дома 35 по Невскому проспекту. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, не справившись с управлением, вылетел на пешеходную зону у Гостиного двора у остановки общественного транспорта и врезался в рекламный щит. Очевидцы рассказывали, что на остановке в этот момент были около десятка человек. По счастливой случайности обошлось без жертв и большого числа пострадавших. По предварительным данным, один мужчина получил незначительные травмы.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщает 24 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, когда на место ДТП прибыли полиция и скорая, и виновник, и потерпевший уже покинули место происшествия. В больницы пешеход тоже не стал обращаться. Но полицейские Центрального района довольно быстро установили обоих участников.

Выяснилось, что за рулем «Соляриса» в момент ДТП был 24-летний петербуржец Надир. С ним связались и потребовали явиться в полицию для разбирательства, где в отношении него составили ряд административных протоколов, в первую очередь за оставление места ДТП. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о лишении его водительских прав.

Полицейские опросили и 32-летнего пешехода, попавшего под колеса «Соляриса». Тот отказался от каких-либо заявлений и претензий, сославшись на незначительный ушиб.

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Комментарии (4)

В В М
Миграционная политика в России отсутствует. Введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья перезрел.
тат2007amg
Зенитов нам мало..
alexadmin
Погодите немного, скоро будет "коренной петербуржец Надир"
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