Сотрудники полиции установили водителя автомобиля, который наехал на остановку в центре Петербурга и скрылся. На него составили ряд протоколов и хотят лишить водительских прав. Пострадавший в ДТП пешеход писать на него заявление не захотел.

Авария произошла поздним вечером 22 декабря у дома 35 по Невскому проспекту. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, не справившись с управлением, вылетел на пешеходную зону у Гостиного двора у остановки общественного транспорта и врезался в рекламный щит. Очевидцы рассказывали, что на остановке в этот момент были около десятка человек. По счастливой случайности обошлось без жертв и большого числа пострадавших. По предварительным данным, один мужчина получил незначительные травмы.