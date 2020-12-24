Сотрудники полиции установили водителя автомобиля, который наехал на остановку в центре Петербурга и скрылся. На него составили ряд протоколов и хотят лишить водительских прав. Пострадавший в ДТП пешеход писать на него заявление не захотел.
Авария произошла поздним вечером 22 декабря у дома 35 по Невскому проспекту. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, не справившись с управлением, вылетел на пешеходную зону у Гостиного двора у остановки общественного транспорта и врезался в рекламный щит. Очевидцы рассказывали, что на остановке в этот момент были около десятка человек. По счастливой случайности обошлось без жертв и большого числа пострадавших. По предварительным данным, один мужчина получил незначительные травмы.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как сообщает 24 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, когда на место ДТП прибыли полиция и скорая, и виновник, и потерпевший уже покинули место происшествия. В больницы пешеход тоже не стал обращаться. Но полицейские Центрального района довольно быстро установили обоих участников.
Выяснилось, что за рулем «Соляриса» в момент ДТП был 24-летний петербуржец Надир. С ним связались и потребовали явиться в полицию для разбирательства, где в отношении него составили ряд административных протоколов, в первую очередь за оставление места ДТП. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о лишении его водительских прав.
Полицейские опросили и 32-летнего пешехода, попавшего под колеса «Соляриса». Тот отказался от каких-либо заявлений и претензий, сославшись на незначительный ушиб.