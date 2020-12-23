Полиция устанавливает причину того, что вечером во вторник водитель «Хендэ Соляриса» потерял управление на Невском проспекте и на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта.



Об этом «Фонтанке» 23 декабря сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной информации, есть один пострадавший — мужчина. Его увезли в больницу.

Как писала «Фонтанка», большего количества жертв удалось избежать только по счастливому стечению обстоятельств — в момент наезда, по словам очевидцев, на остановке было порядка десяти человек.

