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На Петергофском началась пенная вечеринка. Водителям красота грозит опасностью

Клубы пены застелили проезжую часть в Красносельском районе Петербурга. О странном явлении «Фонтанке» рассказали читатели 24 декабря.

«На Петергофском шоссе пенная вечеринка», — прокомментировал петербуржец Кирилл.

Автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
Автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
Автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
Автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
Автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
Автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

Пену заметили в районе седьмого дома на Петергофском шоссе. На проезжую часть она летит со стороны Полежаевского парка. Водителям приходится ехать с осторожностью. Пока происхождение пены неизвестно.

Автор видео читательница «Фонтанки» Екатерина

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