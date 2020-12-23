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На Занзибаре умер российский миллиардер и основатель сети «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин

Основатель сетей «Старик Хоттабыч» и Modi Игорь Сосин скончался во время отдыха на острове Занзибар. Об этом 23 декабря пишет РБК со ссылкой на знакомых миллиардера и основателя инвестиционной компании Falcon Advisers Игоря Кованова.

В качестве вероятной причины смерти называется инфаркт. Весной 53-летний бизнесмен перенёс коронавирус.

Игорь Сосин — один из первопроходцев на российском рынке розничной торговли товарами для дома. В 1994 году он с партнёрами основал сеть «Старик Хоттабыч». В 2000 он вышел из проекта, развивал совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI. В последние годы занимался развитием сети товаров для дома Modi.

В 2015 году в семье Сосиных произошла трагедия — 19-летнего сына миллиардера арестовали по обвинению в убийстве собственной матери. Это произошло в казанской гостинице. Молодой человек во всём признался и был отправлен на принудительное лечение.

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Комментарии (5)

OldObyvatel
Не ходите, дети, в Африку гулять...©
ost-21
Этих милиардеров развелось, одним больше одним меньше кто их считает то?
Mikle776
как понимаю сын, который в психушке, когда выйдет, то снова сойдет с ума от богатства
ну это если нет завещания... а если есть, то даже интересно на кого
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