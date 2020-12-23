На Занзибаре умер российский миллиардер и основатель сети «Старик Хоттабыч» Игорь Сосин

Основатель сетей «Старик Хоттабыч» и Modi Игорь Сосин скончался во время отдыха на острове Занзибар. Об этом 23 декабря пишет РБК со ссылкой на знакомых миллиардера и основателя инвестиционной компании Falcon Advisers Игоря Кованова.



В качестве вероятной причины смерти называется инфаркт. Весной 53-летний бизнесмен перенёс коронавирус.

Игорь Сосин — один из первопроходцев на российском рынке розничной торговли товарами для дома. В 1994 году он с партнёрами основал сеть «Старик Хоттабыч». В 2000 он вышел из проекта, развивал совместное предприятие с немецкой DIY-сетью OBI. В последние годы занимался развитием сети товаров для дома Modi.