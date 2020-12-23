FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.46р91.98р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Администрация Трампа напоследок готовится принять новый пакет санкций против «Северного потока — 2»

Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта «Северный поток 2» в ближайшем будущем. Об этом 23 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций..., который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому «Газпромом», — говорится в сообщении.

Ранее Датское морское управление заявило, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Трубоукладчику будут помогать два российских судна. 147-километровый участок, идущий южнее датского острова Борнхольм, должен быть соединён с секцией в водах Германии.

В июле 2020 года Дания смягчила требования к строительству газопровода, разрешив работать судам с якорным позиционированием, и теперь «Фортуна» (недавно сменившая двух собственников) может участвовать в достройке «Северного потока — 2» в датских водах. 1 октября Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода в ее исключительной экономической зоне.

«Северный поток — 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. Конгресс США в декабре принял законопроект, еще не подписанный президентом Дональдом Трампом, который расширяет санкции в отношении «Северного потока-2» на услуги по сертификации трубопровода и страхование судов-трубоукладчиков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Swift_
Суд в Стокгольме отклонил жалобу «Газпрома» на цену газа для Польши
..... 1,5 млрд отжали.
264729291
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний