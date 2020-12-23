Администрация Трампа напоследок готовится принять новый пакет санкций против «Северного потока — 2»

Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта «Северный поток 2» в ближайшем будущем. Об этом 23 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.



«Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций..., который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому «Газпромом», — говорится в сообщении.



Ранее Датское морское управление заявило, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Трубоукладчику будут помогать два российских судна. 147-километровый участок, идущий южнее датского острова Борнхольм, должен быть соединён с секцией в водах Германии.