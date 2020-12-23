Шойгу рассказал, что в армии заболеваемость коронавирусом почти на 40 процентов ниже, чем в общем по России

Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России. Об этом 23 декабря сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства.

«Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране», — цитирует министра РИА Новости.

Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом «Спутник-V». В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.