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Шойгу рассказал, что в армии заболеваемость коронавирусом почти на 40 процентов ниже, чем в общем по России

Заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах РФ на данный момент на 37% ниже, чем в общем по России. Об этом 23 декабря сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства.

«Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тысяч человек в Вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране», — цитирует министра РИА Новости.

Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом «Спутник-V». В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдалённые гарнизоны в разных уголках страны.

Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тысячи единиц разного медицинского оборудования.

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Комментарии (7)

Mikle776
так в армии дисциплина и порядок!
Командир вышел, скомандовал: Коронавирус стой! Раз-Два!
и всё!!! Жаль, что не все командиры знают зарубежные языки!Ведь у вируса столько мутаций! А не все они русский язык понимают, вот поэтому только на 37% ниже
latnik
Если ты министр обороны, то говори чётко: Из ИКС военнослужащих, болеет ИГРЕК !
6cat
В армии какой процент прикажут, такой и будет.
Зачем всякую хрень печатать?
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