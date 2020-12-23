Два водителя в Петербурге повздорили из-за нарушения, и один отправил другого под встречную машину

Дорожный конфликт привёл к серьёзному ДТП в Кировском районе Петербурга. Медики борются за жизнь и здоровье пострадавшего.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, вчера в 17:02 в службу «112» поступил вызов с Краснопутиловской улицы: там перед железнодорожным переездом автомобиль сбил мужчину.

Прибыв на место, сотрудники ГИБДД выяснили, что аварии предшествовал конфликт. Около 17 часов у дома 42 по Краснопутиловской из-за несоблюдения ПДД повздорили водитель «УАЗа Патриота» и «Фольксвагена Тигуана» — 34-летний житель Тамбовской области и 31-летний гендиректор прокатного завода, живущий в Гатчине. Управленец толкнул оппонента, тот упал на проезжую часть — на встречную полосу, прямо под колёса «Хёндэ Соляриса», которым управляла 47-летняя петербурженка.