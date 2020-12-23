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Два водителя в Петербурге повздорили из-за нарушения, и один отправил другого под встречную машину

Дорожный конфликт привёл к серьёзному ДТП в Кировском районе Петербурга. Медики борются за жизнь и здоровье пострадавшего.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, вчера в 17:02 в службу «112» поступил вызов с Краснопутиловской улицы: там перед железнодорожным переездом автомобиль сбил мужчину.

Прибыв на место, сотрудники ГИБДД выяснили, что аварии предшествовал конфликт. Около 17 часов у дома 42 по Краснопутиловской из-за несоблюдения ПДД повздорили водитель «УАЗа Патриота» и «Фольксвагена Тигуана» — 34-летний житель Тамбовской области и 31-летний гендиректор прокатного завода, живущий в Гатчине. Управленец толкнул оппонента, тот упал на проезжую часть — на встречную полосу, прямо под колёса «Хёндэ Соляриса», которым управляла 47-летняя петербурженка.

Тамбовец в тяжёлом состоянии был доставлен в НИИ скорой помощи. У него диагностировали множество травм и переломов, в том числе закрытый перелом позвоночника. Его обидчика задержали на месте ДТП и отвели в отдел полиции, а после опроса отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

rastaman
Вот это глубинный народ!
260569221
Тамбовец? Тигуанец??
Шта???
Мурмончанка???
Fjfef
Водители уазов Патриот на дороге это отдельно отбитое на голову сообщество. Понтов не меньше чем у владельцев Крузеров последней модели. Видимо размер машины давит на кору мозга).
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